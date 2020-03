Speciale difesa: Mozambico, attacchi jihadisti, centinaia di sfollati in fuga da Mocimboa verso Pemba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone stanno arrivando nella città mozambicana di Pemba, situata circa 350 chilometri a sud di Mocimboa, da Praia, dove la scorsa settimana un gruppo armato ha preso possesso della caserma dopo violenti scontri con l'esercito che hanno spinto i residenti a fuggire. Lo riferisce l'emittente locale "Stv" mostrando le immagini degli arrivi a Pemba, principalmente via mare. Secondo le autorità locali, finora almeno 250 famiglie si sono trasferite da Mocimboa in seguito all'attacco, rivendicato dal gruppo al Shabaab, gruppo jihadista affiliato allo Stato islamico ma senza legami con l'omonimo gruppo somalo. In una nota diffusa dall'agenzia stampa del gruppo "Amaq", il gruppo sostiene di aver ucciso decine di agenti della sicurezza e di polizia intervenuti sul posto per respingere l'attacco dei jihadisti, e di aver attaccato in totale cinque caserme della città, sequestrando armi, munizioni ed attrezzature. Mocimboa si trova nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, a circa 90 chilometri a sud di Palma, località in cui vengono allestiti grandi progetti internazionali per l'esplorazione del gas naturale cui partecipano compagnie come Total e Exxon Mobil. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia Orlando Modumane al quotidiano lusofono "Observador", l'attacco è iniziato intorno alle 4 del mattino di lunedì, quando i membri del gruppo armato hanno issato barricate alle entrate principali della cittadina, riuscendo ad innalzare la loro bandiera in caserma. L'intervento delle forze di sicurezza hanno in seguito permesso di respingere i jihadisti. La provincia di Cabo Delgado è stata oggetto dalla fine 2017 di frequenti attacchi da parte di gruppi armati che secondo le organizzazioni internazionali hanno causato almeno 350 morti. Questi attacchi sono avvenuti principalmente nelle aree rurali, ma Mocimboa da Praia è uno dei principali centri urbani della regione, servito dall'unica strada asfaltata che attraversa la provincia e dotato di un aeroporto internazionale. (Res)