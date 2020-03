Speciale difesa: Russia, Putin firma decreto su chiamata al servizio di leva

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla chiamata al servizio di leva per la primavera del 2020. Secondo il documento, l'adunata si terrà dal primo aprile al 15 luglio. I cittadini maschi dai 18 ai 27 anni saranno chiamati per il servizio militare. In totale, saranno richiamate circa 135 mila persone, è chiarito nel decreto. Secondo una fonte di "Vedomosti" tutti i convocati saranno sottoposti a test per il coronavirus. (Rum)