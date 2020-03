Speciale difesa: coronavirus, Stati mobilitano Forze armate per far fronte a emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte all'emergenza coronavirus, diversi Stati hanno mobilitato le proprie Forze armate, impiegandole in compiti di ordine pubblico, aiuto alla popolazione e assistenza sanitaria. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in Italia i controlli sull'osservanza della quarantena sono ancora di competenza delle forze di polizia. “Non vogliamo la militarizzazione, ma se i prefetti lo richiedono, le Forze armate possono sostenere la Polizia”, ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. A tal fine, vengono impiegati i settemila militari dell'operazione “Strade sicure”. Se necessario, il numero potrebbe essere aumentato. Intanto, le Forze armate hanno allestito diversi ospedali da campo e circa 100 militari sono stati dispiegati in Sicilia, Campania e Friuli-Venezia Giulia al confine della Slovenia su richiesta delle autorità regionali. In Germania, le Forze armate (Bundeswehr) possono essere schierate sul territorio nazionale esclusivamente in caso di emergenza. Sono stati quindi i governi dei Laender a chiedere l'assistenza amministrativa della Bundeswehr nella gestione della pandemia. Le richieste di intervento sono circa 200 e per soddisfarle la Bundeswehr ha messo a disposizione 15 militari per operazioni di emergenza rapida. I controlli sul rispetto delle misure restrittive per limitare il contagio spetta, comunque, alla Polizia. Tra i compiti svolti dalla Bundesweher, figurano il rimpatrio dei tedeschi da Wuhan, primo focolaio di coronavirus in Cina, e la partecipazione alla realizzazione di un ospedale da mille posti letto a per contagiati dalla pandemia a Berlino. Vi è poi il trasporto negli ospedali tedeschi di casi gravi di infezione precedentemente ricoverati in Italia e Francia, le cui strutture sanitarie versano in condizioni di grave sovraffollamento, in particolare nei reparti di terapia intensiva. (Res)