Speciale difesa: Francia, coronavirus, 6 pazienti evacuati da ospedali con elicotteri esercito NH90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 30 marzo, sei pazienti affetti da coronavirus sono stati trasportati dalla zona dell'Alsazia, nell'est della Francia, a Berna, in Svizzera, e a Francoforte, in Germania, a bordo di elicotteri NH90 dell'esercito francese. Lo riferisce il quotidiano “20 Minutes”, spiegando che questo tipo di operazioni sono necessarie a creare posti negli ospedali ormai saturi nella regione del Grand Est, dove il 29 marzo si contavano 816 decessi dall'inizio della crisi sanitaria. Nello stesso giorno, l'Agenzia regionale della Salute ha annunciato 774 pazienti in rianimazione, 12 in meno rispetto al giorno prima. (Res)