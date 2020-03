Speciale difesa: Spagna, coronavirus, esercito pattuglia le strade per garantire l’isolamento

- L'esercito spagnolo svolgerà compiti di sorveglianza alle frontiere e controllerà nelle strade che vengano osservate le misure di isolamento attraverso le pattuglie congiunte con la Guardia Civile, in un totale di 82 città e 7 province. Il ministro della Difesa Margarita Robles, che non ha rivelato i luoghi in cui saranno schierate queste pattuglie, ha assicurato che tutto è pronto per l'esercito per iniziare subito il pattugliamento. In una conferenza stampa tenutasi al Palacio de La Moncloa, insieme al ministro per lo Sviluppo economico José Luis Ábalos, Robles ha sottolineato che questi compiti si uniranno a quelli finora svolti, principalmente di disinfezione di infrastrutture, ospedali e residenze degli anziani, oltre a servire come supporto per l'installazione di ospedali da campo e altri centri sanitari. (Res)