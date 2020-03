Germania: coronavirus, 470 mila imprese adottano cassa integrazione

- Soni circa 470 mila le imprese tedesche che a oggi hanno notificato il ricorso alla cassa integrazione per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto reso noto dall'Agenzia federale del lavoro (Ba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la notifica della cassa integrazione da parte delle aziende è necessaria ad avviare lo stanziamento del relativo sussidio per i dipendenti. Grazie alla cassa integrazione, “milioni di dipendenti possono mantenere la propria occupazione”, ha commentato il ministro del Lavoro tedesco, Hubertus Heil. Secondo le previsioni del governo federale, nel 2020 saranno oltre due milioni i lavoratori in cassa integrazione. (Geb)