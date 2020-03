Coronavirus: Intesa Sanpaolo, Cda sospende distribuzione dividendi per circa 3,4 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea ha precisato che valuterà se la sua raccomandazione riguardante la politica dei dividendi si estenderà oltre la data del primo ottobre 2020. Subordinatamente alle indicazioni che saranno comunicate in merito dalla Bce e al presidio della solidità patrimoniale del Gruppo in relazione all’evoluzione del contesto conseguente all’epidemia da Covid-19, il Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo intende convocare un’Assemblea ordinaria successivamente al primo ottobre per dare esecuzione alla distribuzione di parte delle riserve agli azionisti entro l’esercizio 2020, anche in considerazione del supporto alla situazione finanziaria delle famiglie e alle erogazioni da parte delle fondazioni particolarmente necessario nel contesto conseguente all’epidemia da Covid-19. (segue) (Com)