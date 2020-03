Coronavirus: Intesa Sanpaolo, Cda sospende distribuzione dividendi per circa 3,4 miliardi di euro (3)

- Anche grazie alla forte solidità patrimoniale, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha avuto e intende continuare ad avere come priorità la generazione di benefici per tutti i propri stakeholder, dal supporto all’economia reale e sociale alla creazione e distribuzione di valore per gli azionisti, confermandosi punto di riferimento per la sostenibilità e la responsabilità sociale: per gli azionisti, per il quinquennio 2014-2018 ha distribuito dividendi cash pari a 13,4 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi all’azionariato costituito da famiglie e fondazioni, che si sono tradotti in erogazioni da parte delle fondazioni sue azioniste pari a oltre la metà di quelle effettuate da tutte le fondazioni bancarie italiane; per le famiglie e le imprese dal 2014 al 2019 ha erogato circa 260 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine e ha riportato in bonis circa 112.000 aziende italiane salvaguardando circa 560.000 posti di lavoro; per le persone del Gruppo, ha assicurato dal 2014 al 2019 oltre 32 miliardi di euro di stipendi e nell’arco degli 8 anni del Piano di Impresa 2014-2017 e 2018-2021 l’assorbimento della capacità in eccesso di circa 10.000 risorse; per la comunità, nei primi due anni del Piano di Impresa 2018-2021 in particolare ha posto in essere: iniziative per la riduzione della povertà infantile e il supporto alle persone in difficoltà fornendo circa 8,7 milioni di pasti, circa 519.000 posti letto, circa 131.000 medicinali e circa 103.000 capi di abbigliamento; supporto alle famiglie colpite da terremoti, disastri naturali e dall’emergenza climatica a Venezia e dintorni e alle famiglie e alle imprese colpite dal crollo del ponte a Genova, con remissioni o moratorie per i mutui sugli immobili danneggiati e con finanziamenti agevolati; avvio del Fondo Impact per l’erogazione di circa 1,2 miliardi di euro di prestiti alle categorie che avrebbero altrimenti difficoltà ad accedere al credito nonostante il loro potenziale, con il lancio della prima linea di credito non garantito dedicata a tutti gli studenti universitari italiani, che studino in Italia o all’estero (per merito) e iniziative per supportare le madri lavoratrici e le persone ultracinquantenni che hanno perso il lavoro o hanno difficoltà ad accedere al trattamento pensionistico; plafond creditizio Circular economy di 5 miliardi di euro per il quadriennio del Piano, a supporto dello sviluppo sostenibile, lancio del primo Sustainability bond focalizzato sull’economia circolare (per 750 milioni di euro), Laboratorio per la Circular economy per la realizzazione di progetti di Open innovation; analisi e accelerazione di iniziative di start-up; programma "Giovani e Lavoro", in partnership con Generation, finalizzato alla formazione e all’accesso al mercato del lavoro italiano di 5.000 giovani in un triennio, che ha già coinvolto oltre 1.000 aziende e oltre 700 studenti, con l’ 80 per cento delle domande di impiego dei diplomati accolte; lancio dell’iniziativa P-Tech in partnership con Ibm, con l’obiettivo di formare giovani professionisti nell’ambito delle nuove professioni digitali; oltre un milione di visitatori nei musei "Gallerie d’Italia" del Gruppo e oltre 150.000 studenti partecipanti alle iniziative culturali gratuite. (segue) (Com)