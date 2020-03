Coronavirus: Intesa Sanpaolo, Cda sospende distribuzione dividendi per circa 3,4 miliardi di euro (4)

- E ancora in relazione all’epidemia Covid-19, Intesa Sanpaolo ha già posto in essere diversi interventi, in particolare mettendo immediatamente a disposizione delle imprese italiane crediti per 15 miliardi di euro, costituendo un plafond creditizio di 2 miliardi di euro per imprese e professionisti associati a Confcommercio con la finalità di garantire la gestione dei pagamenti urgenti e le esigenze immediate di liquidità, prevedendo la sospensione delle rate dei finanziamenti per famiglie e imprese colpite direttamente o indirettamente dall’emergenza, effettuando donazioni, con la messa a disposizione di 100 milioni di euro per le priorità sanitarie, l’utilizzo della piattaforma ForFunding per raccogliere donazioni a sostegno di iniziative sanitarie, il versamento di un contributo di 350 mila euro per accelerare la realizzazione di un ospedale da campo a Bergamo e di 50 mila euro per alleviare le necessità delle strutture sanitarie e delle famiglie nella fasi più delicate delle cure, la destinazione di un milione di euro del Fondo di Beneficenza (pari al 16 per cento del totale) a progetti di ricerca medica sul virus, e ampliando gratuitamente la tutela sanitaria della divisione Assicurativa del Gruppo ai propri assicurati che abbiano contratto il virus. (segue) (Com)