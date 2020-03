Coronavirus: Intesa Sanpaolo, Cda sospende distribuzione dividendi per circa 3,4 miliardi di euro (5)

- In relazione all’epidemia Covid-19, il consigliere delegato e Ceo Carlo Messina ha reso noto al Consiglio di amministrazione che destinerà un milione di euro del bonus riconosciutogli dal sistema incentivante 2019 a donazioni a sostegno di specifiche iniziative sanitarie e che i 21 top manager a suo diretto riporto destineranno ad analoghe donazioni complessivamente circa 5 milioni di euro dei rispettivi bonus riconosciuti dal sistema incentivante 2019; il Consiglio di amministrazione, che ha apprezzato e condiviso la decisione del management, contribuirà con una propria specifica donazione. Inoltre, in occasione dell’assegnazione dei bonus, tutti i dipendenti del Gruppo potranno contribuire con donazioni a sostegno di specifiche iniziative sanitarie tramite un’apposita piattaforma. (segue) (Com)