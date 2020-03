Coronavirus: Atac si unisce a iniziativa Anci, bandiere a mezz’asta e mezzi listati a lutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere a mezz'asta e mezzi listati a lutto. Atac si unisce all'iniziativa lanciata dall'Anci per ricordare le vittime dell’epidemia, per onorare gli operatori sanitari, "per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza". È quanto si legge sulla pagina Facebook di Atac. (Rer)