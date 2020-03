Roma: prova a dare fuoco a casa della ex, arrestato uomo di 59 anni

- Ai domiciliari per aver provato a dare fuoco alla casa dell'ex compagna, evade per provarci di nuovo. Dopo un'approfondita indagine, gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno arrestato R.M., 59 anni, indagato per incendio, maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex. Il 59enne aveva già provato a dare fuoco all'appartamento della donna il 19 marzo scorso e, non riuscendoci, ha riprovato, con le stesse modalità, lanciando una bottiglia molotov sul balcone, la notte del 27 marzo, incendiando la porta finestra. Le fiamme sono state domate dalla vittima che, terrorizzata per quanto già accaduto qualche giorno prima e per aver subito minacce e atti di violenza reiterati nel tempo, aveva già pronti alcuni secchi d'acqua all'interno dell'appartamento. Su disposizione del Gip del Tribunale di Roma, che ha aggravato la precedente misura restrittiva degli arresti domiciliari, gli uomini della Squadra mobile di Roma e del commissariato di Fidene Serpentara hanno condotto R.M presso il carcere di Regina Coeli. (Rer)