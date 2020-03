Libia: Misurata chiede a ministro Interno Tripoli coprifuoco contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Misurata, Mustafa Kruad, ha chiesto al ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, di istituire il coprifuoco totale in città. La richiesta è stata avanzata dopo la scoperta di cinque casi di contagio da coronavirus a Misurata. Si teme infatti che sia già partita la catena di contagio in città in quanto il primo caso aveva avuto rapporti con altre persone poi risultati positivi al virus. Le autorità cittadine sono in attesa dei risultati di altri tamponi e temono che i casi di contagio siano molti di più e per questo stanno cercando di adottare ogni misura di prevenzione possibile. Il primo caso di Covid-19 in Libia è stato confermato il 25 marzo scorso in un paziente rientrato dall’Arabia Saudita. (segue) (Lit)