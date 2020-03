Coronavirus: bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio anche a Fiumicino

- Anche a Fiumicino, come negli altri comuni d'Italia, oggi alle 12 le bandiere sono state listate a lutto ed è stato osservato un minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus che sta colpendo il paese. Davanti alla sede comunale di piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e rappresentanti di tutte le forze dell'ordine che operano in città hanno reso omaggio a tutte e tutti coloro che hanno perso la vita. È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino. (Rer)