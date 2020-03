Kosovo: consultazioni per nuovo governo, Thaci invita per domani Vetevendosje di Kurti

- Il presidente della Repubblica kosovara ha invitato per domani il Movimento Vetevendosje del premier uscente Albin Kurti ad un incontro nell'ambito delle consultazioni per l'istituzione del nuovo governo. Il capo dello Stato ha annunciato che intende discutere con tutti i partiti parlamentari, dopo l'approvazione da parte del parlamento la scorsa settimana della mozione di sfiducia nei confronti di Kurti. La mozione è stata approvata con 82 voti a favore su 120 seggi di cui è composta l'Assembla nazionale, 32 contrari e 1 astensione. Sulla situazione venutasi a creare, Thaci ha avuto ieri colloqui con gli ambasciatori del Quintetto (Usa, Italia, Regno Unito, Germania e Francia) e quello della delegazione dell'Unione europea a Pristina. "Come presidente intraprenderò tutti i passi necessari nel rispetto della Costituzione", ha ribadito Thaci durante l'incontro. (segue) (Kop)