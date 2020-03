Kosovo: consultazioni per nuovo governo, Thaci invita per domani Vetevendosje di Kurti (2)

- Secondo un comunicato sull'incontro di oggi con la delegazione degli ambasciatori, il presidente della Repubblica ha fatto sapere che "le consultazioni saranno condotte entro questa settimana, con tutti i partiti parlamentari per sentire i loro suggerimenti sulla strada da percorrere" per l'istituzione del nuovo governo. Secondo la Costituzione del paese, il capo dello Stato dovrebbe chiedere alla forza politica che ha vinto le elezioni di proporre il nome del nuovo premier. In questo caso, Thaci dovrebbe rivolgersi di nuovo al Movimento Vetevendosje di Kurti. Il capo dello Stato ha però precisato che intende chiedere ai partiti di raggiungere un accordo "per un governo di unità che possa andare avanti con le riforme. Il mio obiettivo sarà quello di evitare la possibilità di andare alle elezioni anticipate e sciogliere il parlamento". (segue) (Kop)