Kosovo: consultazioni per nuovo governo, Thaci invita per domani Vetevendosje di Kurti (4)

- Il premier uscente si è detto comunque disposto a guidare il paese in questa fase transitoria. "Siamo un governo che ha degli obblighi e non un governo obbligato a fare le cose. Prima di tutto dobbiamo lottare insieme contro la pandemia del coronavirus, e sopratutto dobbiamo essere vicini al popolo, perché il Kosovo è la nostra casa comune", ha sottolineato Kurti. Anche i ministri della Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito promotore della mozione di sfiducia contro Kurti, sarebbero disposti a proseguire il lavoro fino alla composizione del nuovo governo nazionale. "Mentre il paese si trova ad affrontare la pandemia del coronavirus, come leader dell'Ldk, non ritirerò unilateralmente i ministri e i vice ministri. Adesso spetta al premier uscente decidere se vuole continuare a lavorare con loro durante questa fase di emergenza, o fare come nel caso del vice premier Avdullah Hoti rimosso dall'incarico", ha scritto il leader dell'Ldk, Isa Mustafa in un post su Facebook. (Kop)