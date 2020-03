Coronavirus: Bori (Pd), servono tutele per operatori ecologici (2)

- “In particolare - ha continuato Bori - per una politica che vuole guardare lontano, imparando proprio dall'esperienza emergenziale, richiediamo la stesura di protocolli specifici ed omogenei per tutti i territori e tutti i gestori. Protocolli che inquadrino la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani presso i domicili dei malati in isolamento, in particolare nei centri urbani e nelle strutture condominiali, nonché il trattamento e la destinazione finale dei rifiuti facendo dialogare aziende di gestione e aziende sanitarie. Richiediamo, inoltre, di trovare il giusto equilibrio tra le necessità di sicurezza collettiva e la garanzia della privacy del paziente, con un servizio di raccolta ad hoc per i domicili attenzionati che garantisca discrezione ed eviti problemi agli utenti, specie nelle aree ad alta densità abitativa. Nonché un'attenzione maggiore anche da parte delle istituzioni sulla sicurezza sul lavoro degli operatori ecologici, a partire dai dispositivi di protezione individuale e l'accesso a test rapidi e tamponi di controllo. Un impegno dovuto nel rispetto e nella gratitudine verso chi silenziosamente, ogni giorno, si trova in prima linea per garantirci non solo un servizio essenziale, ma anche salute e decoro”, ha concluso Bori. (Ren)