Energia: Armenia chiede a Mosca nuovi negoziati sul prezzo delle forniture di gas russo (2)

- Nel documento, Grigoryan sottolinea che “il prezzo del gas in Armenia è molto importante in questo senso”. “A fronte della situazione che sta interessando i mercati globali che subiscono l’impatto dei prezzi energetici, crediamo sia necessario avviare nuove consultazioni per stabilire il prezzo del gas russo importato in Armenia”, prosegue la lettera, in cui viene ribadita anche la necessità di consentire i pagamenti delle forniture in valuta locale. In conclusione, il vicepremier ha sottolineato nuovamente i “legami di amicizia che caratterizzano i nostri rapporti bilaterali, che rendono necessario un confronto periodico su questioni di mutuo interesse”. (Res)