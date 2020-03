Coronavirus: via libera da giunta Lazio a "Spesa facile" per consegne a domicilio

- Un servizio gratuito e riservato alle fasce più deboli o maggiormente esposte, frutto di un accordo tra la Regione, i Comuni, il terzo settore, le associazioni di categoria di commercio e distribuzione e le catene dei supermercati: sarà consegnata a domicilio la spesa a persone non autosufficienti, anziani, coloro cui è sconsigliato per patologie pregresse e a chi è impegnato nei servizi di emergenza. La spesa sarà portata a casa da volontari, che avranno un percorso a loro riservato nei negozi per velocizzare le consegne. Coinvolti a oggi 67 organizzazioni del terzo settore e 854 punti vendita di tutto il Lazio. Si legge in una nota della Regione Lazio. "Nel Lazio prende forma una rete solidale che riunisce la Regione, i Comuni, 67 associazioni di volontariato e ben 854 esercizi commerciali grandi e piccoli – quelli che hanno aderito finora ma se ne aggiungeranno molti altri – per venire incontro a chi, non dovendo o non potendo uscire per andare a fare la spesa, ha bisogno di aiuto", si legge nella nota. "È per garantire la consegna a casa delle categorie più fragili e in difficoltà che è nato, infatti 'Spesa Facile', un protocollo d'intesa il cui testo è stato approvato oggi dalla giunta regionale del Lazio – con una delibera proposta dall'assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e l'assessora alle Politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli – e che verrà siglato a breve con Federdistribuzione, Ancc-Coop (Associazione nazionale delle cooperative di consumatori-Coop), Ancd Conad (Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti Conad), Federlazio, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Forum del terzo settore Lazio e Anci (Associazione nazionale dei comuni d'Italia) Lazio", continua la nota. (segue) (Com)