Romania: ministro delle Finanze su disoccupazione temporanea, "finanziamenti per 5 mesi"

- La Romania può coprire le sue esigenze finanziarie per un periodo di cinque mesi, ma la pandemia del coronavirus influisce in modo significativo sulle entrate e il disavanzo di bilancio nel 2020 potrebbe superare il 5 per cento del Prodotto interno lordo. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, come riportato dalla stampa locale. Il governo di Bucarest ha approvato nei giorni scorsi un pacchetto di misure per un valore del 3 per cento del Pil. Le misure vanno dalla garanzia delle linee di credito e alla sovvenzione dei costi con prestiti alle Pmi fino all'aumento del bilancio per la salute e alla concessione di aiuti per la disoccupazione temporanea. Il ministro Citu ha affermato che l'invio di circa un milione di persone in disoccupazione temporanea costerà alla Romania circa 850 milioni di euro al mese. "Siamo pronti a sostenere la misura della disoccupazione temporanea per più di un mese, circa 5 mesi", ha dichiarato il ministro delle Finanze, aggiungendo che presto verrà approvata una revisione del bilancio. (segue) (Rob)