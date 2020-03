Romania: ministro delle Finanze su disoccupazione temporanea, "finanziamenti per 5 mesi" (2)

- Sulla prospettiva della possibile richiesta da parte della Romania di un prestito al Fondo monetario internazionale (Fmi) entro la fine dell'anno, come fatto durante l'ultimo decennio della crisi finanziaria globale, Citu ha detto che "al momento non lo consideriamo necessario"."Gli obiettivi a breve termine sono il finanziamento del deficit esistente, il pagamento di pensioni e stipendi e spese mediche, ovviamente, e ci sono finanziamenti per loro. La riserva di finanziamento copre poco più di cinque mesi", ha ribadito Citu, auspicando tuttavia una ripresa economica nella seconda metà del 2020. (Rob)