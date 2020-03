Ue: Commissione, tutte opzioni sono su tavolo Eurogruppo

- In merito alla risposta economica alla crisi posta dalla pandemia di coronavirus, tutte le opzioni restano sul tavolo. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Marta Wieczorek, che ha spiegato che la Commissione Ue sostiene gli Stati membri a utilizzare tutti i mezzi per far fronte all'emergenza. "Tutte le opzioni restano sul tavolo. E' importante anche che tutte opzioni siano rapide, efficaci e basate sul consenso tra tutti gli attori, in particolare degli Stati membri", ha aggiunto. (Beb)