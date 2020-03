Coronavirus: 50 nuovi casi di contagio in Tunisia, sono 362 in totale

- Sono saliti a 362 i contagi da coronavirus in Tunisia, con 50 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, secondo cui i test positivi sono emersi da un totale di 3.752 tamponi effettuati. Nel complesso, 92 casi sono stati individuati a Tunisi, 50 ad Ariana, 35 a Medenine, 34 a Ben Arous, 27 a Monastir, 25 a Sousse, 15 a Kebili, 14 a Sfax, 12 a Biserta, dieci a Nabeul, otto a Manouba, sei a Tataouine, cinque a Gabes, sette a Mahdia, sei a Kef, due a Zaghouan, sei a Tozeur, tre a Sidi Bouzid, due a Kairouan, uno a Kasserine, Gafsa e Beja. Nove sono i decessi provocati in Tunisia dal Covid-19: tre a Sfax e uno a Sousse, Ariana, Kef, Mahdia, Tataouine e Biserta. A livello nazionale 18.491 individui si sono posti in auto-isolamento, 13.029 dei quali hanno già terminato la quarantena e 4.562 dei quali sono sottoposti a controlli sanitari quotidiani. Secondo il ministero della Sanità, la situazione indica una diffusione rapida dell’epidemia in diverse zone del paese. Le autorità insistono dunque sulla necessità di rispettare le misure di isolamento per limitare la diffusione del virus. (Tut)