Coronavirus: Fns Cisl Lombardia, subito tamponi e dpi per polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fns Cisl Lombardia ha inviato una lettera di invito-diffida al provveditore regionale per chiedere tamponi e dispositivi di sicurezza individuali per il personale di Polizia penitenziaria, che “sta vivendo una grave situazione di agitazione e preoccupazione a livello regionale, a seguito della pandemia Covid-19”. “Il momento impone un comportamento responsabile e collaborativo da parte di tutti, ma occorre al più presto mettere in sicurezza tutto il personale, dotandolo di dispositivi adeguati e sottoponendo tutti al tampone, anche per tutelare le loro famiglie”, chiede il segretario generale aggiunto della Fns Cisl Lombardia, Celestino Gentile, nella lettera-diffida di 9 punti. Oltre alle mascherine e ai tamponi, il sindacato chiede la sospensione immediata di tutte le conferenze di servizio in tutti gli istituti del distretto lombardo; la chiusura di tutte le mense di servizio, prevedendo come alternativa la somministrazione di pasti confezionati per tutto il personale, compreso il personale accasermato anche libero dal servizio; la sanificazione di tutti i locali di ogni istituto penitenziario; l'assegnazione di dosi di gel igienizzante o la collocazione di posti con dispositivi di gel igienizzante in tutti i luoghi di lavoro". (segue) (com)