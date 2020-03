Coronavirus: Fns Cisl Lombardia, subito tamponi e dpi per polizia penitenziaria (2)

- Nella lettera la Fns Cisl Lombardia chiede poi la chiusura immediata dei colloqui, dal momento che “alcuni istituti continuano a ritirare pacchi e denaro consegnati in loco dai familiari dei detenuti”, e il “potenziamento di video conferenze tra i detenuti e i familiari”. L'ultima richiesta riguarda il monitoraggio costante dell’epidemia di Covid-19 tra il personale di Polizia penitenziaria e tra i detenuti, suddivisa per ogni singolo istituto regionale: il sindacato vuole che essere tenuto aggiornato su questi dati. "Trascorsi dieci giorni dal ricevimento della lettera, in considerazione dei nove punti di invito e diffida, ci sentiremo in dovere di dare notizia delle inadempienze alle autorità competenti”, avverte Celesti. (com)