Sanità: per neo mamme e donne incinta attivato "Spazio mamme telefonico" in consultori Asl Latina

- Uno spazio dedicato alle donne in gravidanza e le neo mamma è stato istituito nei consultori della Asl di Latina. Il progetto "Spazio mamma telefonico" nasce soprattutto con l'intenzione di fornire eventuali consigli e adeguate informazioni le donne in gravidanza e le neo mamme, soprattutto per l'allattamento al seno, considerando che oggi più che mai rappresenta una priorità di salute pubblica e il latte materno la migliore misura preventiva per i propri figli. È quanto si legge in una nota della Asl di Latina. In particolare il servizio è stato attivato a: Aprilia, Cisterna, Latina, Sezze, Priverno, Terracina, Fondi e Gaeta. (Com)