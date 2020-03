Coronavirus: nel Lazio più colpiti tra 50 e 60 anni, picco registrato il 9 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio quasi 2.500 casi positivi di cui 154 in terapia intensiva. La fascia d’età più colpita è quella tra i 50 e i 60 anni, con il picco più alto registrato, al momento, il 9 marzo. Il Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell'Istituto Spallanzani di Roma ha analizzato lo stato della diffusione del Covid-19 per capire distribuzione, la tipologia e l'andamento nel tempo dei casi positivi della Regione Lazio. “Il sistema ha funzionato”, ha affermato l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato commentando i dati. Ieri, per la prima volta, nel territorio laziale, il trend dei contagi è sceso sotto l’8 per cento, facendo registrare il numero più alto di guariti dall’inizio del contagio: 59 persone. Il Seresmi ha analizzato il numero di positivi al Covid-19 per territorio, studiando la distribuzione nelle dieci Aziende sanitarie locali del Lazio e i casi confermati per fascia d’età e per settimana dall’inizio dei sintomi. (segue) (Rer)