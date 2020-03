Coronavirus: nel Lazio più colpiti tra 50 e 60 anni, picco registrato il 9 marzo (2)

- Nel Lazio, attualmente, ci sono 2.497 positivi: di questi, il 5,3 per cento sono in terapia intensiva, 154 persone, 1.079 (il 37 per cento) sono in ricovero ordinario e il 43,4 per cento, 1.264 persone, sono in sorveglianza domiciliare. I guariti sono 267, 150 i pazienti morti. Sono le Asl di Roma (dalla 1 alla 6) a registrare il numero più alto di casi rispetto alle province: il 67,1 per cento dei casi si registrano nelle aziende sanitarie romane, il 32,9 dalle Asl di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Il numero di contagi più basso, nella provincia di Rieti, con il 3,7 percento di positivi sul totale: 108 persone, molte delle quali provenienti dalle case di riposo. Proprio ieri, ultimo dopo Fondi e Nerola, il comune di Contigliano è stato dichiarato “zona rossa” per un contagio anomalo in una casa di riposo dove, su 87 persone, 71 sono risultate positive. In merito al numero di contagi per età e settimana di inizio sintomi, lo studio del Seresmi registra il picco più alto di casi positivi il 9 marzo per la fascia d’età tra i 50 e i 59 anni, con oltre 200 casi. Superati, in quella settimana, i 150 positivi anche nella fascia d’età 60-69. (Rer)