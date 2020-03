I fatti del giorno - Italia (2)

- Coronavirus: Boccia, in settimana altri 140 medici e 100 infermieri volontari da Centro-Sud - Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha annunciato che "entro questa settimana altri 140 medici e i primi 100 infermieri volontari arriveranno negli ospedali delle regioni del Nord e nelle Marche che ne hanno fatto richiesta". Intervenendo a "Centocittà", su Rai Radio1, il ministro ha aggiunto: "I volontari della nuova task force della Protezione civile raggiungeranno entro venerdì Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Marche. Ha funzionato aver capovolto il meccanismo di richiesta delle disponibilità. Fino alla settimana scorsa nonostante la disponibilità di dieci Regioni su venti, dalle burocrazie territoriali arrivavano non più di 40 disponibilità; appena abbiamo cambiato metodo - ha spiegato Boccia -, per la prima volta nella storia, rivolgendoci direttamente agli operatori sanitari siamo stati travolti da una straordinaria e appassionata solidarietà in linea con la tradizione di intervento della Protezione civile. Molti volontari arrivano dal Lazio, tanti altri dalle regioni del Centro-Sud". (segue) (Rin)