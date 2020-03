I fatti del giorno - Italia (3)

- Coronavirus: raggiunto l'accordo tra Abi e parti sociali per anticipo Cassa integrazione - E' stata sottoscritta nella notte la convenzione per l'anticipo degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto "Cura Italia". A darne notizia attraverso un post su Facebook, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. La convenzione è stata condivisa alla presenza del ministro tra L'Associazione bancaria italiana (Abi) e le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UiL e Ugl unitamente ai sindacati del settore bancario - Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin - nonché da Agci, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani. Tra i punti principali, la convenzione prevede che le banche aderenti adottino condizioni di massimo favore per evitare costi a carico dei lavoratori". Catalfo ha definito la convenzione un "risultato molto importante grazie al quale milioni di lavoratori potranno vedersi riconoscere dalle banche una rapida anticipazione dell'importo del trattamento d'integrazione salariale che gli spetta". Sull'accordo è intervenuto il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli che, ospite di "24 Mattino" su Radio 24 ha aggiunto: "Non potevamo pensare di attendere mesi per pagare la Cassa integrazione alle persone che oggi sono a casa e che non lavorano". C'è stato un "ottimo lavoro del ministro Catalfo insieme all'Associazione bancaria italiana ed alle parti sociali: attraverso l'accordo, entro Pasqua ci sarà l'erogazione del primo assegno". (segue) (Rin)