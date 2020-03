I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Romania: prorogata sospensione voli per Italia e Spagna e quarantena totale a Suceava - Il ministero dell'Interno romeno ha adottato due nuove ordinanze militare, che prorogano la sospensione dei voli verso la Spagna e l'Italia e prevedono la responsabilità penale per le persone che non rispettano la quarantena, oltre all'istituzione di un regime di quarantena totale nella città di Suceava, nel nord-est del paese, in seguito alla crescita allarmante dei contagi da coronavirus. Il segretario di Stato al ministero dell'Interno, Bogdan Despescu, ha annunciato che viene prorogata la sospensione dei collegamenti aerei dalla Romania alla Spagna per un periodo di 14 giorni, a partire dal 31 marzo 2020, ore 18.00. La stessa misura vale anche per i voli da e verso l'Italia, sempre per 14 giorni, a partire dal 6 aprile 2020. La nuova ordinanza prevede la responsabilità penale per le persone che non rispettano la quarantena, che sarà rinnovata per altri 14 giorni, con tutti i costi a loro carico. Inoltre, le persone che non osservano le condizioni di isolamento nel luogo indicato saranno messe in quarantena per 14 giorni, con tutti i costi a loro carico, e saranno soggette a sanzioni. (segue) (Res)