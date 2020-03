I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Grecia: migranti, incendiata una struttura di un’Ong sull’isola di Lesbo - Un incendio ha distrutto questa mattina una struttura dell’organizzazione non governativa Stand By Me, operativa sull’isola greca di Lesbo. Secondo quanto riferito dai media ellenici, la struttura era di fatto un deposito in cui venivano riposti attrezzature e altro materiale che i membri dell’Ong utilizzavano per servizi di formazione destinati al campo di Moria, il noto centro di accoglienza per i migranti situato nell’isola greca. Le autorità di sicurezza locali non escludono che si tratti di un incendio doloso, dato che si tratta del terzo caso in cui un’Ong che lavora a sostegno dei migranti viene danneggiata da un rogo. Il primo incidente di questo tipo è avvenuto il primo marzo, quando un incendio ha distrutto una struttura chiamata Stage 2 che era stata istituita dall'Unhcr per accogliere i nuovi arrivi di migranti e rifugiati che sbarcavano nell'area di Skala. Una settimana dopo, anche una struttura gestita dalla Ong svizzera One Happy Family vicino al campo profughi gestito dal comune di Kara Tepe è stata distrutta da dei teppisti non identificati. I media locali hanno notato che la struttura di Stand By Me era stata chiusa da metà febbraio a causa di una violazione delle misure igieniche. (segue) (Res)