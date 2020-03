I fatti del giorno – Europa orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bulgaria: governo approva acquisto di un milione di mascherine sanitarie dalla Cina - Il governo della Bulgaria ha approvato un contratto con l’azienda China National Pharmaceutical Group per la consegna di dispositivi di protezione individuale, delle mascherine di protezione per il viso KN95. Secondo il contratto, il ministero della Salute bulgaro acquisterà un milione di mascherine sanitarie per un importo di 1,67 milioni di euro, secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica “Bnr”. Le maschere verranno utilizzate per soddisfare le esigenze del personale medico, degli organismi di controllo sanitario statale e di altre persone coinvolte nella lotta contro la diffusione del Covid-19 in Bulgaria. Secondo lo standard nazionale cinese, le mascherine di protezione KN95 possono filtrare le particelle con un'efficienza del 95 per cento. (segue) (Res)