I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Coronavirus: Kosovo, tra i contagiati anche cinque infermieri e due medici - Ci sono anche sette membri del personale medico in Kosovo tra i casi confermati positivi al Covid-19: lo hanno confermato le autorità della Sanità a Pristina, secondo cui si tratterebbe di due medici e cinque infermieri. Il medico dell'ospedale delle malattie infettive di Pristina Salih Ahmeti ha dichiarato ai media che "i due infermieri sono stati ricoverati. Per fortuna il loro stato di salute è stabile". Sinora in Kosovo sono 93 i casi di coronavirus. Un uomo di 82 anni è deceduto dieci giorni fa, mentre un altro è stato dichiarato ufficialmente guarito dopo che due test effettuati coi tamponi hanno dato risultati negativi. Secondo i dati dell'Ikshpk, la maggior parte dei casi di coronavirus sarebbero persone di età compresa fra i 20 e i 29 anni. (Res)