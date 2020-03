I fatti del giorno - Europa orientale

- Russia: sale il rublo in seguito al rialzo dei prezzi del petrolio, Borsa di Mosca in positivo - Il rublo si è apprezzato rispetto al dollaro e all'euro grazie del leggero aumento dei prezzi del petrolio registrato in seguito al colloquio telefonico fra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump. Stando ai dati della Borsa di Mosca, il tasso del dollaro si attesta quindi a 79,05 rubli, mentre quello della valuta europea a 86,93 rubli. il dato segue l’aumento dei futures di giugno per il marchio Brent, il greggio del Mare del Nord, cresciuti dello 0,87 per cento, un dato che fa attestare il prezzo a 26,65 dollari al barile. Riflessi positivi per il mercato azionario russo che ha aperto in crescita in seguito al rimbalzo dei prezzi del petrolio e al rafforzamento del rublo. L’indice Mosbirzhi è cresciuto del 2,18 per cento, attestandosi a 2.486,33 punti, mentre l’indice commerciale Rts è salito del 3,35 per cento, a quota 990,68 punti. (segue) (Res)