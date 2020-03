I fatti del giorno - Europa orientale (2)

- Georgia: coronavirus, in vigore il coprifuoco a livello nazionale - È entrato in vigore il coprifuoco nazionale in Georgia per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. Ai cittadini di tutto il paese sarà quindi vietato lasciare le loro abitazioni dalle 21 alle 6 ora locale (rispettivamente le 22 e le 8 in Italia). Di fatto l’intero paese caucasico è stato sottoposto a misure di quarantena, come annunciato ieri dal premier Giorgi Gakharia. Il blocco impone quindi l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico che dalle 8 di questa mattina (le 6 in Italia) sono stati interrotti, come riferito da Maia Tskitishvili, ministro dello Sviluppo regionale e delle Infrastrutture. Secondo Tskitishvili, i datori di lavoro garantiranno il trasporto degli operatori sanitari e dei dipendenti di altre aziende ritenute strategiche. Il ministro ha spiegato che gli spostamenti attraverso mezzi privati o taxi sarà consentito dalle 6 alle 21. Intanto le forze di sicurezza del ministero dell’Interno stanno già monitorando il rispetto delle misure di emergenza. Secondo quanto riferito dal ministero, a causa dell'elevato rischio epidemiologico, sono stati istituiti posti di blocco agli ingressi delle città di Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi, Zugdidi, Poti e Gori. (segue) (Res)