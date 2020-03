I fatti del giorno - Europa orientale (3)

- Ucraina: parlamento approva riforma mercato fondiario - Il parlamento ucraino ha approvato la legge per l’apertura del mercato fondiario a partire dal primo luglio 2021. Il voto è avvenuto tramite una sessione straordinaria della Verkhovna Rada, con 259 deputati ucraini che si sono detti favorevoli. Nel testo approvato sono comprese delle restrizioni alle operazioni di vendita per tre anni solo per quei terreni posseduti da individui che detengano un massimo di 100 ettari. A partire dal primo gennaio 2024, le entità legali potranno acquistare terreno agricolo, fino a 10 mila ettari, mentre è proibita l’alienazione di terreni statali e proprietà municipali. Le banche potranno ottenere terreni come garanzia, a patto che vengano messi nuovamente all’asta entro due anni. La possibilità per soggetti esteri di acquistare terreni in Ucraina sarà soggetta a un referendum nazionale. (segue) (Res)