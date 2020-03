I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Coronavirus: Marocco, 71 nuovi casi confermati, 534 in totale - Sono 71 i nuovi casi di infezione da coronavirus confermati in Marocco nelle ultime 24 ore, portando a 534 il numero totale di casi di contaminazione. Lo annunciato il direttore di epidemiologia e lotta contro le malattie presso il ministero della Salute di Rabat, Mohamed el Youbi. Il numero di decessi dovuti al virus sale a 33 con la registrazione di sette nuovi decessi, mentre quello dei casi guariti è di 14, ha dichiarato El Youbi in una nota alla stampa. (segue) (Res)