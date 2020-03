I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Algeria: coronavirus, Cina costruirà un ospedale per servizi mirati - Il governo cinese ha deciso di costruire un ospedale in Algeria dedicato a fornire servizi sanitari mirati a combattere l'emergenza del coronavirus. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa algerina "Aps". L'agenzia ha affermato che circa quattromila lavoratori cinesi e circa cinquemila algerini lavoreranno insieme per edificare l’ospedale, anche se non è noto il luogo in cui sarà costruito e le sue date di inaugurazione nonché la capacità di ricezione dei pazienti. La stessa agenzia ha anche parlato delle competenze specialistiche (medici) che la Cina ha fornito all'Algeria per combattere questa epidemia, arrivate di recente in Algeria. La missione medica è composta da sette persone accompagnate da un team di cinque membri, oltre alle attrezzature mediche, per un valore di 455 mila dollari, destinate a combattere il virus. (segue) (Res)