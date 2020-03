I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ferrovie aggiungono 28 treni per evitare gli assembramenti - Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, ha incaricato l'Autorità delle ferrovie di attivare alcuni treni aggiuntivi sulle linee, per ridurre la congestione di alcuni treni durante le ore di punta, nel quadro delle iniziative per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. L'autorità ha operato 28 treni aggiuntivi, di seconda e terza classe. Sono stati attivati cinque treni per servire gli utenti dell'Alto Egitto e 23 treni nel Basso Egitto. (segue) (Res)