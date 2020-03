I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Libia: Comune di Tripoli, non abbiamo ricevuto sostegno finanziario dal Gna per coronavirus - Il comune di Tripoli centro si è rivolto ai suoi cittadini, affermando di non aver ricevuto, al momento, alcun sostegno finanziario relativo al bilancio di emergenza annunciato dal Consiglio presidenziale il 17 marzo, al fine di far fronte alle conseguenze della diffusione del coronavirus. Il comune ha dichiarato che i servizi forniti ai cittadini durante questo periodo si basano su ciò che i donatori e i volontari forniscono nell'ambito di una cooperazione congiunta, nel quadro di un piano basato fortemente sullo sforzo personale. Il Comune di Tripoli centro ha indicato che il suo messaggio ai cittadini rientra nella sua responsabilità di chiarire il corso degli eventi e degli sviluppi sulle attività anti Coronavirus. (Res)