I fatti del giorno - Medio Oriente

- Energia: Arabia Saudita, da maggio aumento esportazioni greggio a 10,6 milioni di barili al giorno - Il ministero dell’Energia dell'Arabia Saudita ha annunciato l’intenzione di aumentare le esportazioni giornaliere di greggio di circa 600 mila barili, raggiungendo i 10,6 milioni di barili a partire da maggio. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette". L’aumento sarà possibile grazie a una diminuzione del consumo interno. Lo scorso 6 marzo, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia non hanno raggiunto un accordo per avviare ulteriori tagli alla produzione per 1,5 milioni di barili al giorno. La Russia e i paesi al di fuori del Cartello avrebbero rifiutato la proposta dell’Arabia Saudita di avviare un profondo taglio di 1,5 milioni di barili al giorno in aggiunta alle riduzioni dell'output concordate nel 2019 che hanno portato i due blocchi ad una riduzione complessiva della produzione pari a 1,7 milioni di barili al giorno. La proposta dell’Opec mirava a contenere il forte del calo della domanda globale di petrolio a causa degli effetti dell’epidemia di coronavirus, che ha colpito i principali paesi importatori: Cina, Giappone e Corea del Sud. Secondo fonti Opec, la Russia avrebbe rifiutato di avviare ulteriori tagli, ritenendo prematura una previsione di lungo termine degli effetti dell’epidemia di coronavirus sulla domanda globale di petrolio. Senza un’intesa, l’accordo raggiunto alla fine del 2019 terminerà alla fine di marzo, con i paesi Opec e i produttori al di fuori del Cartello che potranno, formalmente, aumentare la propria produzione, con il rischio di un ulteriore crollo dei prezzi del petrolio a causa della situazione di iperofferta e della scarsa domanda. La notizia del fallimento dell’incontro di Vienna ha fatto precipitare i prezzi del petrolio. (segue) (Res)