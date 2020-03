I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iraq: gli Usa dispiegano batterie difesa antiaerea Patriot - Gli Stati Uniti avrebbero avviato il dispiegamento di batterie di difesa antiaerea Patriot in Iraq. Lo riferisce il portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw". Le negoziazioni tra Washington e Baghdad in merito all’installazione hanno avuto inizio a gennaio, dopo che missili balistici iraniani avevano colpito la base di Ain al Asad, nell’Iraq occidentale, utilizzata dalla coalizione internazionale anti-Is a guida Usa. Il 13 marzo, il generale statunitense Kenneth McKenzie, alla guida del comando centrale Usa, ha dichiarato che mancavano “pochi giorni” all’attivazione dei sistemi di difesa statunitensi, precisando che i Patriot non sono comunque in grado di proteggere le forze statunitensi dai razzi Katyusha, utilizzati nella serata dell’11 marzo nell’attacco contro Camp Taji, a nord di Baghdad, un attacco costato la vita a due militari statunitensi e un britannico. Il sistema antimissili, ha precisato l’alto ufficiale, è efficace “contro il tipo di attacco perpetrato dall’Iran all'inizio di gennaio”. I Patriot statunitensi saranno a loro volta protetti dai “C-Ram” (Counter rocket, artillery and mortar), dal momento che “una volta dispiegati sul terreno, questi sistemi diventano a loro volta un obiettivo di alto valore”. (segue) (Res)