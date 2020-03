I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Expo 2020: comitato direttivo valuta rinvio di un anno a causa del coronavirus - Il comitato direttivo di Expo 2020 Dubai ha concordato di studiare il rinvio dell’esposizione internazionale di un anno a seguito delle richieste degli Stati partecipanti colpiti dalla pandemia di coronavirus. Secondo quanto annunciato dal direttore generale di Expo 2020 Dubai, Reem al Hashimy, “molti paesi colpiti dal coronavirus hanno espresso la necessità di posticipare di un anno l’apertura di Expo Dubai 2020 per consentire loro di superare questa situazione”. Al Hashimy ha aggiunto che gli Emirati hanno appoggiato questa proposta. Un decisione finale sul rinvio dell’evento la cui apertura è prevista il 20 ottobre sarà presa dal comitato esecutivo del Bureau International des Expositions (Bie), unico ente che ha il diritto di prendere la decisione sull’eventuale rinvio. L'articolo 28 dell'accordo del Bie stabilisce che qualsiasi modifica delle date richiede il voto degli Stati membri alla maggioranza dei due terzi. Gli organizzatori di Expo 2020 hanno ribadito l'impegno degli Emirati Arabi Uniti a lavorare fianco a fianco con i partner internazionali per consegnare un'Expo mondiale fedele al suo scopo fondamentale: fornire una piattaforma globale inclusiva per affrontare le sfide condivise e cercare soluzioni nello spirito della cooperazione internazionale e della solidarietà. Dimitri S. Kerkentzes, segretario generale del Bie ha accolto con favore l'approccio degli organizzatori di Expo 2020 e le raccomandazioni del comitato direttivo. (Res)