Coronavirus: Difesa Guerini a "La Stampa", l'Esercito è pronto a fare più controlli

- In questi giorni di emergenza, le forze armate sono impegnatissime e si vede. Gli ospedali da campo tirati su in una notte. I soldati in strada che controllano il rispetto dei divieti. Medici e infermieri militari. Elicotteri e aerei per la consegna di mascherine, farmaci, e per il trasporto di malati. E naturalmente i carabinieri. "Un impegno complessivo, a 360 gradi, doveroso. Le forze armate fanno la propria parte quando il Paese chiama", dice a "La Stampa" il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. E se servisse aumentare lo sforzo, "noi siamo pronti anche a fare di più. Le forze armate faranno il loro dovere. Chiaramente la speranza di tutti è che le misure portino a un contenimento efficace della propagazione del virus. E i segnali danno qualche luce di speranza. Se dovesse esserci un'esigenza maggiore di ulteriore controllo e presenza sul territorio, in ausilio alle forze di polizia, daremo il nostro contributo. Ma mi pare che la situazione sia sotto controllo. Gli italiani stanno rispondendo con grande senso di responsabilità". I numeri sono finalmente positivi. "I numeri incoraggiano gli italiani. Gli effetti dei sacrifici a cui sono stati chiamati, cominciano a dare segni positivi. E questa è la migliore forma di persuasione. La strada è quella giusta. Gli italiani hanno dimostrato maturità e comunque nei casi di trasgressione delle regole, i controlli hanno funzionato. Dove ci sono elementi di maggior disagio, il governo, anche con gli ultimi provvedimenti, ha messo in campo risposte efficaci che saranno ulteriormente implementate con i prossimi provvedimenti". (segue) (Res)