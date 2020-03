Coronavirus: Difesa Guerini a "La Stampa", l'Esercito è pronto a fare più controlli (2)

- "L'emergenza - spiega il ministro - richiede che tutte le articolazioni dello Stato diano il massimo del contributo. Perla specificità delle forze armate, siamo in grado assolvere al meglio una serie di compiti. Dalla mobilità delle persone alla capacità logistica, dalle competenze, alla catena di comando. Ci siamo confrontati con uno scenario inedito, in cui la minaccia e gli eventi correlati sono in continua evoluzione. Questo ha comportato un di più d'impegno. Ma credo che il commissario Borrelli e la Protezione civile vadano solo ringraziati per il loro lavoro. Non credo che ci siano state deficienze organizzative. Ci siamo trovati di fronte a una situazione complessa, specie per le forniture dall'estero, in un momento in cui la domanda è esplosa a livello mondiale. E comunque, possono esserci state criticità, ma ad oggi sono superate. Lo Stato ha dimostrato di esserci". Le missioni all'estero stanno andando avanti. "In questo momento abbiamo concentrato una parte significativa delle nostre forze nella battaglia contro Covid-19 e quindi abbiamo sospeso la partecipazione a esercitazioni nazionali e internazionali. Dopocliché rimane inalterato il nostro impegno per le capacità operative delle forze armate, che non possono essere mai pregiudicate, neanche nel momento di emergenza in cui stiamo vivendo. E rimane inalterato l'impegno nelle missioni internazionali". (segue) (Res)