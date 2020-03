Coronavirus: Difesa Guerini a "La Stampa", l'Esercito è pronto a fare più controlli (3)

- In questi giorni si dibatte molto su nuovi amici e vecchi alleati, militari russi e medici cinesi. "In questa fase di emergenza stiamo ricevendo aiuto da tanti Paesi, da Stati Uniti, Germania, Francia, e sì, anche dalla Cina, dalla Russia, da Cuba, ora dall'Albania. Quando c'è un'emergenza, scatta un meccanismo di solidarietà della comunità internazionale molto importante e chi è oggetto di solidarietà non può che esserne grato e riconoscente. Ciò però non c'entra nulla con la nostra postura internazionale. Un conto è l'emergenza, altro i fondamentali della nostra politica di sicurezza, i cui pilastri sono la Nato e l'Unione europea". Per quanto riguarda l'Unione europea, è evidente che anche le personalità più europeiste sono deluse e arrabbiate dalle risposte di questi giorni. "Parte della scommessa della nostra ripartenza passa anche dalle scelte della Ue. La battaglia che stiamo conducendo è per un'Europa che con coraggio assuma pienamente la consapevolezza che la ripartenza dei singoli Paesi colpiti dall'emergenza non è disgiunta dal destino dell'Europa stessa. C'è bisogno di lungimiranza e di una visione che, prima che economico-finanziaria, è tutta essenzialmente politica. Il confronto è duro perché il passaggio è decisivo. Dobbiamo essere capaci di portarlo avanti senza mettere in discussione l'architettura complessiva europea". (segue) (Res)