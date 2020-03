Coronavirus: Difesa Guerini a "La Stampa", l'Esercito è pronto a fare più controlli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti dicono: nulla sarà più come prima. "Dovremo confrontarci con una lunga fase di semi-normalità prima di tornare alla quotidianità a cui eravamo abituati. E dedicare tutti i nostri sforzi alla ripartenza del Paese, sia per le famiglie, sia per le imprese". Il sindaco di Milano, Beppe Sala, su "La Stampa" ieri affermava che dovremmo ridisegnare uno Stato obsoleto e ha lanciato l'idea di una Costituente. "Il tema dell'ammodernamento del nostro sistema istituzionale è innegabile. Non a caso una parte consistente della scorsa legislatura era stata dedicata a una parziale riforma delle istituzioni, pur con gli esiti che sappiamo. Ed è giusto, come dice Sala, ripartire anche da una riflessione sul Titolo V della Costituzione. Ma parlarne oggi sotto l'urto di emozioni drammatiche rischia di essere non dico prematuro, ma di cadere nel vuoto". "Ciò non toglie - conclude Guerini - che una riflessione debba porsi. Più che lo strumento mi appassiona il tema, che mi auguro possa diventare centrale nel dibattito politico". (Res)