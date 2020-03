Coronavirus: Turchia, entro primo aprile equipaggiamento medicale consegnato alla Spagna

- La Turchia invierà alla Spagna entro il primo aprile equipaggiamento medicale per sostenere le autorità di Madrid nella lotta al coronavirus. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, come riferisce il quotidiano "Daily Sabah". Erdogan ha aggiunto che "ci sono anche altri paesi ai quali abbiamo inviato prodotti medicali prodotti in Turchia", tra cui un carico di equipaggiamento all'Italia tramite la Mezzaluna rossa turca. "Più forte è la Turchia, meglio potremo aiutare i nostri alleati", ha concluso il capo dello Stato. (Tua)